Schwere Gewitter in Bayern erwartet: Welche Landkreise sind betroffen?

Nach den zuletzt sonnigen und warmen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag vor schweren Gewittern in Bayern. Eine Übersicht über die betroffenen Landkreise.

Die vergangenen Tage in Bayern haben Vorfreude auf den Sommer geweckt. Damit ist es nun aber schon wieder vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt vor allem für die Westhälfte des Freistaats am Donnerstag teils kräftige Gewitter vorher. Laut einem Sprecher bestehe erhöhtes Potenzial, dass in Franken und Teilen Schwabens die Unwetterwarnschwelle überschritten werden könnte.

Gewitterwarnung für Bayern heute: Regen und Sturm erwartet

Bis in die Nacht zum Freitag kann dort lokal in kurzer Zeit bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In manchen Gebieten sind auch bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Zu dem Regen kommen Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagel. Diese Landkreise sind von der Vorabinformation des DWD betroffen:

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Schweinfurt

Haßberge

Bamberg

Main-Spessart

Aschaffenburg

Miltenberg

Würzburg

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

Donau-Ries

Weißenburg-Gunzenhausen

Dillingen an der Donau

an der Günzburg

Neu-Ulm

Im Osten Bayerns soll es nur vereinzelt gewittern. Die Temperatur steigt auf 22 bis 25 Grad, im Allgäu wird es mit 17 bis 21 Grad etwas kühler. Im Laufe der Nacht sollen die Schauer und Gewitter dann abschwächen.

Wetter in Bayern morgen und am Wochenende: Viele Wolken und teilweise Regen

Am Freitag ist es stark bewölkt. Insbesondere an den Alpen und am Bayerischen Wald regnet es immer wieder. Richtung Unterfranken bleibt es meist trocken. Dort könnte sich gelegentlich auch die Sonne zeigen. Teilweise wird es windig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, an den Alpen wird es aber kaum wärmer als zehn Grad.

Auch am Samstag erwartet der DWD viele Wolken und etwas Regen. Nach Osten hin sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Mit maximal 15 bis 20 Grad wird es aber wieder etwas wärmer. Am Sonntag wird das Wetter ähnlich: Viele Wolken, etwas Regen und bis zu 20 Grad.