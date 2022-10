Preis "Politischer Influencer" an drei Formate verliehen

Mit dem Preis "Politischer Influencer in den Sozialen Medien" hat die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung am Donnerstag drei Social-Media-Formate ausgezeichnet.

"Sie informieren in einer Sprache, die für junge Zuschauer und Zuhörer als die ihrige empfunden wird: klar, verständlich, auf Augenhöhe", sagte der Vorsitzende der Hanns-Seidel Stiftung, Markus Ferber ( CSU), am Donnerstag bei der Verleihung im Rahmen der Medientage München.

In der Kategorie Tiktok ging der Preis an Amelie Marie Weber für den von ihr moderierten Kanal @duhastdiewahl (heute: @funke). Weber liefere "Informationen mit unterhaltenden Elementen, direkt aus dem Zentrum des politischen Hauptstadtbetriebs", begründete Juryvorsitzender Jonas Schützeneder die Entscheidung. Dabei stelle sie sich nicht in den Mittelpunkt, sondern hole die Community mit in das Projekt herein und rege diese zur eigenen Meinungsbildung an.

In der Podcast-Kategorie gewann das Projekt "heute wichtig", das Zuhörern morgens die wichtigsten Themen und Hintergründe zusammenfasst. Der Podcast versuche dabei auch medienpädagogische Anreize zu setzen, sagte Schützeneder. Immer wieder werde zum Beispiel auf den richtigen Umgang mit Quellen hingewiesen.

Der Sonderpreis für das beste Multimedia Projekt ging an 19 Volontärinnen und Volontäre der Free Tech Axel Springer Academy of Journalism and Technology und ihre Doku-Serie über Kriegsberichterstattung mit dem Titel "words & weapons". "Das Projekt hat es in wunderbarer Weise geschafft, zusätzlich zu dem sehr starken Videoprojekt einen Instagram-Kanal auf die Beine zu stellen, der noch einmal zusätzlich Hintergrundinformationen liefert", erklärte Schützeneder.

