27.10.2022

Angriff der Cyber-Krieger: So perfide gehen die Hacker vor

Plus Immer wieder gelingt es Hackern, in IT-Systeme einzudringen. Jetzt sind mehrere Schulen in Oberbayern betroffen. Wie man sich und seine Daten vor Kriminellen schützen kann.

Von Stephanie Sartor

Die ganze Sache liest sich wie ein Krimi: Ein gewiefter Hacker dringt in ein IT-System ein, verschlüsselt die Daten, die somit unbrauchbar werden, und verlangt dann ein fettes Lösegeld, um den Spuk zu beenden. Nur: Mit einem fiktionalen Kriminalroman hat das alles wenig zu tun – der Fall ist echt. Opfer des tückischen Cyberangriffs ist das Medienzentrum München-Land. Seit der Attacke in der vergangenen Woche können zahlreiche Schulen in Oberbayern nicht mehr auf ihre Daten – etwa Adressen oder Stundenpläne – zugreifen. Betroffen sind 55 Schulen im Landkreis München sowie 20 im Berchtesgadener Land. Wie konnte das passieren?

