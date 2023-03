Interview

Allergologin: "Allergien werden oft nicht ernst genommen"

Knapp ein Drittel der Deutschen leidet an Allergien, die meisten davon an Heuschnupfen – und es werden immer mehr. Eva Oppel erklärt, was man dagegen tun kann.

Von Felix Gnoyke

Knapp ein Drittel der Deutschen leidet an Allergien, die meisten davon an Heuschnupfen – und es werden immer mehr. Woran liegt das?



Eva Oppel: Allergien sind nahezu immer multifaktoriell. Das heißt, es gibt viele verschiedene Ursachen, die zusammenkommen und eine Rolle spielen. Da wären zum einen die genetischen Faktoren sowie unser Lebensstil und zum anderen neuerdings auch der immer mehr an Bedeutung gewinnende Klimawandel. Durch die globale Erwärmung werden mehr Pollen - häufigster Auslöser für Allergien - ausgestoßen. Viele Pflanzen haben wegen der erhöhten Temperatur bessere Lebensbedingungen, wodurch mehr Pollen in der Luft sind und diese auch durch die früher beginnende und später endende Blütezeit über einen längeren Zeitraum fliegen. Hinzu kommen neue Pflanzenarten mit einem hohen Allergiepotential, die es früher in Deutschland nicht gab.

