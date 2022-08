Interview

Nachgefragt bei einer Sprachwissenschaftlerin: "Ist Schwäbisch unsexy, Frau Schwarz?"

Plus Die Sprachwissenschaftlerin Brigitte Schwarz über schwäbische Besonderheiten, den schlechten Ruf des Dialekts und Hubert Aiwanger.

Von Fabian Huber

Frau Schwarz, wir haben für dieses Interview maximal ungünstige Voraussetzungen. Sie sprechen gerade mit einem nichtschwäbelnden Oberbayern, der sich zur Vorbereitung ein paar schwäbische Sinnsprüche durchgelesen hat. Einer davon: „Die kloine Lomba sperrt mr ei, vor de große lupft mr dr Hut.“ Bitte was?



Brigitte Schwarz: (lacht) Es gibt ja kleine und große Lumpen. Leute, die sich in kleinem oder in großem Maße nicht so an die Regeln halten. Und im Volksgedächtnis ist verankert: Die kleinen Lumpen sperrt man ein, aber vor den großen zieht man den Hut, die lässt man laufen.

