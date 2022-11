Ispo Munich 2022: Termin, Öffnungszeiten, Aussteller und Tickets

München ist einmal mehr Schauplatz der wichtigsten Sportartikelmesse weltweit. Wir haben alle wichtigen Informationen zur Ispo 2022 zusammengetragen.

Ab Montag öffnet München die Tore für die Sportartikelmesse Ispo. Es handelt sich um die größte Multisegment-Messe für das Sport-Business weltweit. Es werden mehr als 2.000 internationale Austeller und Besucherinnen und Besucher aus rund 120 Ländern erwartet. Die bayerische Landeshauptstadt ist damit Gastgeberin für die wichtigste Plattform der Branche. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um die Sportartikelmesse zusammengetragen.

Ispo Munich 2022 Termin: Wann ist die Ispo 2022 in München?

Die Ispo Munich 2022 beginnt am Montag. Das Programm der Messe erstreckt sich über drei Tage, am Mittwoch ist Schluss.

Termin der Ispo 2022: Montag, 28. November 2022 bis Mittwoch, 30. November 2022

Öffnungszeiten der Ispo München 2022

Die Ispo Munich 2022 öffnet am Montag um 8.30 Uhr ihre Tore. Auch an den beiden Folgetagen können Besucherinnen und Besucher ab 8.30 Uhr auf das Messegelände. Am Montag und Dienstag schließt die Ispo um 18.00 Uhr. Am Mittwoch ist schon eine Stunde früher Schluss.

Montag, 28. November 2022: 08:30 bis 18:00 Uhr

Dienstag, 29. November 2022: 08:30 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 30. November 2022: 08:30 bis 17:00 Uhr

Ispo München 2022: Programm und Tickets

Mit Spannung erwartet wird die Pressekonferenz am Montag ab 10.00 Uhr, in welcher sich der Herstellerverband European Outdoor Group über die Lage in der Branche äußert. Auch sonst wartet die Messe mit einem vielfältigen Programm auf. Sie zeigt das gesamte Angebot an Sportmode, Sportartikeln und Sportschuhen, welche die internationalen Marken zu bieten haben. Wer die neuesten Produkte aus diesen Bereichen sehen will, ist bei der Ispo richtig.

Die Ispo richtet sich als B2B-Plattform und Branchentreffen an ein Fachpublikum. Willkommen ist ein breites Publikum von Markenherstellern über Sportlehrer bis hin zu Sportliebhabern. Die Preise für die Tickets sehen wie folgt aus:

Business Dauerticket Retail: 25 Euro

Business Tagesticket: 79 Euro

Business Dauerticket: 149 Euro

Young Talent Dauerticket: 19 Euro

Ispo Munich 2022: Ausstellerverzeichnis

Mehr als 2.800 internationale Aussteller sollen bei der Ispo Munich 2022 rund 85.000 Besucherinnen und Besucher aus 120 Ländern anlocken. Die wichtigsten Player der Branche sind vor Ort. Die wichtigsten Aussteller im Überblick:

Sportfashion:

Spyder

Descente

UYN

Namuk

CMP

Sportalm

Superga

We Norwegians

Outdoor:

Patagonia

Jack Wolfskin

Deuter

Scarpa

La Sportiva

Meindl

Schöffel

Lowa

Vaude

Lowe Alpine / RAB

Maloja

Wintersport:

Scott

Giro

Mips

Kneissl

Komperdell

Picture Organic

Texttrends:

Juki

Corona Labs

Labs MACPI

HEIQ

Thermore

Cordura Invista

Health & Fitness:

Waterrower

Airex

Everlast

Blackroll

Manduka

Styve

Gaugler + Lutz

Friedola