Immer mehr Frauen gehen auf die Jagd – was lockt sie?

Der Frauenanteil unter den Jagdschülern steigt seit Jahren. Dabei ist ein Jagdschein zeitaufwendig und kostenintensiv. Was macht die Jagd attraktiv? Eine Jungjägerin spricht darüber.

"Ich habe lange überlegt, ob ich schieße oder nicht." – Als Daniela Nagl ihren ersten Rehbock ins Visier nimmt, bricht plötzlich das Jagdfieber aus. Eine Nervosität, wie die 29-Jährige sie niemals zuvor gespürt hat. Die Finger am Abzug, das Herz klopft bis zum Hals.