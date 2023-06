Ist eine kirchliche Bestattung möglich, nachdem man ausgetreten ist?

Plus Die Zahl der Kirchenaustritte hat Rekordwerte erreicht. Ausgetretene haben dennoch Fragen zu den Folgen ihrer Entscheidung. Das antworten evangelische und katholische Kirche.

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt und steigt, im Jahr 2022 erreichte sie Rekordwerte. Der evangelisch-lutherischen Kirche kehrten 380.000 Menschen den Rücken, von der römisch-katholischen wendeten sich sogar mehr als 520.000 ab. Ausgetretene haben dennoch viele Fragen. Diese sind oft ganz konkret – stellen sich manchmal aber erst, wenn sich die- oder derjenige Gedanken darüber macht, welche Folgen der Kirchenaustritt mit sich bringt, neben der nicht mehr zu zahlenden Kirchensteuer. Diese endet mit Ablauf des Kalendermonats der Austrittserklärung. Ein Überblick über häufig gestellte Fragen – und wie sie Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und Deutsche Bischofskonferenz (DBK) beantworten:

EKD: Die Antwort lautet schlicht: "natürlich". Auch Nichtmitglieder seien herzlich eingeladen, evangelische Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen zu besuchen, erklärt die EKD auf ihren Schwerpunktseiten im Internet zu Fragen rund um den Kirchenaustritt und seine Folgen: www.ekd.de/kirchenaustritt