"Amigo", "Filz", "Vetternwirtschaft": Eine Affäre zeigt den Triggerpunkt der CSU

Plus Bei der Maskenaffäre kann von einem Amigo-System nicht die Rede sein. Aber alles perfekt lief eben damals zu Beginn der Pandemie auch nicht.

„Amigo“, „Filz“, „Vetternwirtschaft“ – diese Begriffe sind am Körper der CSU das, was man in der Medizin Triggerpunkte nennt. Werden diese Begriffe erwähnt, löst das reflexartig Schmerzen aus und führt zu höchst erregten Abwehrreaktionen.

Das kann – wie in der Nacht zum Mittwoch im Landtag – so weit gehen, dass ein ansonsten ruhig und reflektiert agierender Rechtsprofessor, der frühere bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU), sich in einen zornigen Racheengel verwandelt. Weil Grüne, SPD und FDP aus seiner Sicht partout nicht einsehen wollten, dass es sich bei den moralisch höchst fragwürdigen Masken-Geschäften von Georg Nüßlein, Alfred Sauter und Andrea Tandler um bedauerliche Einzelfälle gehandelt hat, versuchte er den Spieß umzudrehen, und haute den Ampelparteien die Trauzeugen-Affäre im Bundeswirtschaftsministerium um die Ohren.

