Pflege-Impfpflicht als Stufenplan: Ein praktikabler Kompromiss

Plus Die Impfpflicht für Pflegekräfte kommt. Aber nicht von einem Tag auf den anderen und auch nicht so radikal. Das ganze ist eine praktikable Kompromisslösung.

Es kommt, wie es kommen musste. Die bayerische Staatsregierung hat der Impfpflicht für Pflegekräfte im Bundesrat, die CSU hat im Bundestag zugestimmt. Nun ist sie Gesetz und muss umgesetzt werden.