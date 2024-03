Sternchenverbot in Bayern: Warum nicht einfach leben und gendern lassen?

Die Bayerische Staatsregierung verbietet in Schulen, Hochschulen und Behörden das Gendersternchen. Warum es das gar nicht bräuchte.

Jetzt also ist es offiziell: In Bayern soll nicht nur kein Zwang zum Gendern gelten. Nein, im Freistaat wird das Gendern an Schulen, Hochschulen und in Behörden sogar untersagt. Ein offizielles Verbot für Sternchen, Unterstriche und Sonderzeichen im Wort – als gäbe es im Freistaat keine schwerwiegenderen Themen. Und als könnte man den notwendigen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wie man allen Geschlechtern sprachlich gerecht wird, damit so einfach beenden.

Drei Viertel der Deutschen sind gegen das Gendern

Söder hat es verstanden, das Thema über alle Maßen zu überhöhen, schon, indem er immer gegen eine "Genderpflicht" polterte – und das, obwohl es solche Pläne nie gab. Er positioniert sich als Bewahrer der deutschen Sprache, als Mann, der die Sprache des Volkes versteht. Schließlich sind auch jüngsten Umfragen zufolge drei Viertel der Deutschen gegen das Gendern.

Ein explizites Verbot bräuchte es trotzdem nicht. Schon, weil der Rat für deutsche Rechtschreibung zuletzt bereits von der Verwendung von Sternchen, Unterstrich oder Binnen-I abgeraten hat. Die Regeln sind also klar. Und weil gerade in Bayern ja die Liberalitas Bavarica über allem schwebt, das Prinzip "leben und leben lassen". Oder, in diesem Fall eben: leben und gendern lassen.

Die CSU aber muss sich in diesem Fall genau das vorwerfen lassen, was sie sonst so gern den Grünen vorhält: Sie mutiert ohne Not zur Verbotspartei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch