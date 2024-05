Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle: Festnahmen

In der Oberpfalz sind zwei Tatverdächtige nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle festgenommen worden.

Zuvor war unter anderem mit einem Hubschrauber zwei Stunden lang nach ihnen gefahndet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die beiden Tatverdächtigen kamen am Donnerstag kurz vor Ladenschluss in eine Tankstelle bei Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) und forderten die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach bedrohten sie die Mitarbeiterin der Tankstelle dabei mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Die Tatverdächtigen seien zu Fuß mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)