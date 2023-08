Kulmbach

vor 33 Min.

Zwei Tote in brennendem Haus in Kulmbach: Identität geklärt

In Kulmbach wurden bei einem Hausbrand zwei tote Personen gefunden.

Am Mittwochmorgen sind in einem brennenden Haus in Kulmbach zwei Tote gefunden worden. Zunächst war die Identität unklar. Es handelt sich wohl um Mutter und Tochter.

Von Victoria Schmitz