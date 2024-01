Schulweghelfer wird bei Schicht von Auto erfasst

Ein 54-jähriger Schulweghelfer ist im Landkreis Dachau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr den Mann in Markt Indersdorf aus bislang unklaren Gründen am Dienstagmorgen an, wie eine Polizeisprecher sagte. Der 54-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus. Gegen die Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Unfall ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)