Touristenattraktion in Flammen: Großbrand in Westernstadt "Pullman City"

Die bekannte Touristenattraktion "Pullman City" im Landkreis Passau hat in der Nacht zum Sonntag Feuer gefangen. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten an.

In der Attraktion Westernstadt "Pullman City" in Eging am See (Landkreis Passau) ist es zu einem Großbrand gekommen. Mehrere Gebäude in Holzbauweise, wie Saloons, stünden entlang der sogenannten Main Street in Vollbrand, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Feuerwehrsprecher: Westernstadt muss teilweise kontrolliert abgebrannt werden

Die Brandbekämpfung dauerte zunächst an und ginge stellenweise auch Richtung eines kontrollierten Abbrands, so ein Sprecher. Die Polizei ging nach ersten Schätzungen von einem Millionenschaden aus. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

