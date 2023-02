Jubiläum: Bergwacht im Allgäu wird 100 Jahre alt

Plus Im Jahr 1923 wurde die Bergwacht im Allgäu gegründet. Seither haben sich deren Aufgaben stark verändert. Doch der Gründungsgedanke ist auch heute noch aktuell.

„In den Bergen wohnt die Freiheit. Wie ist doch dieser Satz in den letzten Jahren mißbraucht worden. Als ob Freiheit darin bestünde, daß man in den Bergen ungestraft möglichst viel Rohheiten begehen dürfte oder müßte. Als ob die Freiheit darin bestünde, auf den Gipfeln Flaschen herumzuwerfen, stundenlang mit der Trompete zu blasen, auf das Vieh Steine herabzulassen, den Zaun des Bauern abzubrechen, die Hütten zu verdrecken und unsere einzig dastehende Flora mit Stumpf und Stil auszurotten.“