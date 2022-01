Legende im Allgäu

Nazi-Gold am Falkenstein? Das ist über die Schatzsucher bekannt

Plus Zwielichtige Goldjäger machten sich 2020 am Falkenstein im Allgäu mit einem Bagger an der Burgruine zu schaffen. Eine Spur führt nach Osteuropa.

Von Benedikt Siegert

Die Schlagzeile klang spektakulär: „Raubgräber suchen nach dem Gold der SS.“ So titelten Medien in ganz Deutschland, als Kriminelle vor anderthalb Jahren an Deutschlands höchster Burgruine am Falkenstein in Pfronten (Kreis Ostallgäu) beinahe ein Unglück heraufbeschworen hätten. Mit einem 20 Tonnen schweren Bagger wühlten sie sich in alpinem Terrain durch Fels und Geröll. Als sie nicht mehr weiterkamen, ergriffen sie die Flucht. Die Baumaschine ließen sie in stark absturzgefährdeter Lage zurück. Und das alles offenbar nur, weil die Männer dem Goldrausch verfallen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

