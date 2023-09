32-Jähriger wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft

Nachdem er im Landkreis Eichstätt eine junge Frau mehrmals getreten und geschlagen haben soll, ist ein 32-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.

Zuvor habe der Mann auf einem Fest in Lenting Interesse an einer 18-Jährigen gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem sie das Interesse nicht erwidert hatte, soll der 32-Jährige sie am Samstagabend gepackt und leicht verletzt haben.

Einige Stunden später traf der Mann erneut auf die 18-Jährige, die nun in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin war, wie es weiter hieß. Als diese Freundin mit dem Mann stritt, soll er ihr mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Auch als sie zu Boden ging, soll der Tatverdächtige ihr zweimal gegen den Kopf getreten haben. Die ebenfalls 18-Jährige erlitt unter anderem eine Platzwunde und Hämatome im Gesicht.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten, hieß es. Auf die Anordnung eines Ermittlungsrichters kam der 32-Jährige am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt.

(dpa)