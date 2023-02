"Hallo Mama": Sind Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden?

Immer öfter versuchen Betrüger, mit dem Sohn- oder Tochtertrick Menschen um ihr Geld zu erleichtern. Sollten Sie das erlebt haben, dann melden Sie sich bei uns.

Eine Nachricht ploppt auf, meist beginnt sie so: "Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren..." Was dann folgt, ist der mehr oder weniger simple Versuch, den Menschen am anderen Ende der Leitung um sein Geld zu erleichtern, etwa, indem die Betrüger vorgeben, es handle sich um den Sohn oder die Tochter. Die Polizei beobachtet den sogenannten Sohn- oder Tochtertrick immer öfter. Und nicht immer geht es glimpflich aus: Ab und an lassen sich die Opfer in die Falle locken und überweisen den Tätern Geld. Oft bekommen sie es nicht zurück.

Betrüger melden sich per WhatsApp oder SMS

Um zu erklären, wie die Betrüger vorgehen, wollen wir wissen, unter welchen Umständen man auf ihre Tricks hereinfällt. Welche Schwächen nutzen sie aus – und wie kann man ihnen das Handwerk legen? Sind Sie schon einmal Opfer eines solchen Tricks geworden? Oder sind Sie den Tätern vielleicht in der sprichwörtlich letzten Minute auf die Schliche gekommen? Wir wollen von Ihrem Fall berichten, um andere Menschen davor zu bewahren, auf den Betrug hereinzufallen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte – gern auch anonym. Melden Sie sich unter online-redaktion@augsburger-allgemeine.de und dem Stichwort"WhatsApp-Betrug". (schsa)