Auto stößt mit Wohnmobil zusammen: Zwei Tote und drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nähe des Bodensees ereignet. Für zwei Männer kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Menschen sind in Bayern bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Bodensees gestorben und drei weitere verletzt worden. Ein Autofahrer war bei Lindau nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er am Freitagmittag mit einem Wohnmobil zusammen.

Der Autofahrer und ein Mitfahrer auf dem Rücksitz wurden bei dem Aufprall lebensbedrohlich verletzt. Trotz Reanimationsversuchen starben die Männer noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 48-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde mittelschwer und die 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ebenfalls in ein Klinikum. (dpa)