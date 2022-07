Waldbrand auf Berg nahe Schloss Neuschwanstein

Wenige Kilometer vom weltberühmten Schloss Neuschwanstein entfernt ist ein Waldbrand am Gipfel eines Berges ausgebrochen.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Donnerstag bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Am Freitag seien die Löscharbeiten fortgesetzt worden, da immer noch Glutnester vorhanden seien. Bereits im März war es im deutsch-österreichischen Grenzgebiet unweit von Neuschwanstein zu einem Waldbrand gekommen.

Diesmal stand den Angaben nach ein schwer zugängliches Gebiet am 1726 Meter hohen Zunderkopf beim Schwangauer Ortsteil Hohenschwangau in Flammen. Der Brand soll sich auf etwa 100 Quadratmeter ausgebreitet haben. Ein Polizeihubschrauber und ein Transporthubschrauber bekämpften am Freitag weiter das Feuer aus der Luft.

Auch die Feuerwehrleute mussten mit dem Polizeihubschrauber an den Einsatzort gebracht werden. "Weil der Gipfelbereich sehr steil ist, werden die Kräfte der Feuerwehr von Mitgliedern der Bergwacht Füssen und Bayern vor Ort gesichert", berichtete die Polizei. Unterstützt werden die örtlichen Feuerwehren aus Schwangau und Füssen von speziellen Waldbrandbekämpfungstrupps der Feuerwehren Kempten und Oberstdorf. Die Polizei setzt auch ihre alpine Einsatzgruppe ein.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit kam es zuletzt in ganz Bayern und anderen Bundesländern immer wieder zu Wald- und Flächenbränden.

(dpa)