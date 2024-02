"Die Betriebe machen einfach zu. Das ist ein leises Betriebssterben"

Ich kann das Gejammere der Gastronomie nicht mehr mit anhören.

Die Gastronomie ist während der Corona-Pandemie mit großzügigen staatlichen Subventionen unterstützt worden - einigen Gastwirten ging es mit geschlossenen Gaststätten (keine Kostenblock für Energie und Personal) wirtschaftlich besser als vor Corona. Dann kam die von vornherein absehbare nur temporäre Mehrwertsteuerabsenkung. Allerdings kenne ich keine einizige Gaststätte, die deswegen die Preise reduziert hätte. Keine einzige!! Und jetzt ist das Gejammer groß, weil sich die einzelnen gastronomischen Betriebe in der Realität dem Wettbewerb ohne Subventionen stellen müssen. Klar, der Kostenblock (Personal, Energie, Wareneinkauf) ist gestiegen. Das gilt allerdings für nahezu alle Wirtschaftszweige (Handwerk, Industrie usw.). Und die Unternehmen dieser Branchen müssen sich auch dem Wettbewerb stellen - und wer das nicht schafft muss halt zumachen. In der Gastronomie ist es genauso - wer sich dem Wettbewerb nicht stellen kann, der scheidet halt aus dem Wirtschaftsleben aus - dafür eröffnet ein neuer gastronomischer Betrieb.

Und wer gute Qualität liefert und dabei sein Personal anständig bezahlt und auch BEHANDELT, wird auch in Zukunft bei etwas höheren Preisen im Wettbewerb bestehen. Das ist einfach Marktwirtschaft - die hatten wir vor Corona und die haben wir jetzt in der Normalsituaton wieder. So what.

