370.000 Euro Schaden bei Garagenbrand in Schwaben

Beim Brand einer Garage in Schwaben ist ein Schaden von rund 370.000 Euro entstanden.

Das Feuer war aus bislang unklarer Ursache in der Nacht zum Samstag in Memmingen ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Scheune. Alle in der Garage gelagerten Fahrzeuge wurden zerstört.

(dpa)