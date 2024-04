Arbeiter unter Vorwand in Auto gelockt und ausgeraubt

Unter einem Vorwand sollen drei Männer in München zwei Kollegen in ein Auto gelockt und ausgeraubt haben.

Zwei der mutmaßlichen Täter - ein 21-Jähriger und ein 37-Jähriger - kamen nach Polizeiangaben vom Dienstag unter anderem wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der dritte Verdächtige wurde demnach bisher nicht identifiziert.

Laut Mitteilung holten die drei Arbeitskollegen die 20 und 37 Jahre alten Arbeiter, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Sonntag mit dem Auto ab - weil sie angeblich in eine bessere Unterkunft ziehen könnten. Der zwei Männer stiegen daraufhin mit ihren persönlichen Sachen in den Wagen ein. Während der Fahrt sollen die Verdächtigen sie mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Anschließend hätten die mutmaßlichen Täter die Männer aus dem Fahrzeug gezogen und verletzt. Ein Zeuge entdeckte die beiden Verletzten und rief die Polizei.

(dpa)