Autofahrer liefern sich Rennen und flüchten

Ein Autofahrer ist bei einem illegalen Rennen in München gegen eine Hauswand gekracht.

Zeugenaussagen zufolge ließ der bislang unbekannte Fahrer den Wagen an der Hauswand stehen und flüchtete mit seinem Beifahrer vermutlich zu Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit. Das zweite Auto des Gegners fand die Polizei wenig später in einer Tiefgarage und stellte dies sicher. Die Täter waren nach dem Vorfall in der Nacht am Freitagmorgen noch flüchtig. Der Schaden an dem Haus sei wohl nur gering.

(dpa)