Radfahrerin von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist in München von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, starb die 65-Jährige am Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle. Demnach war die Frau mit ihrem Fahrrad in Trudering-Riem stadtauswärts unterwegs, als es an einer Kreuzung zu dem Unfall mit dem Lastwagen kam. Am Steuer des Lasters saß nach Angaben des Sprechers ein 66-Jähriger. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)