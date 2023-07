Jungen von Spielplatz verschwunden – Polizei findet sie am anderen Ende der Stadt

In München sind am Montagmittag zwei Sechsjährige von einem Spielplatz verschwunden. Am Abend konnten sie von der Polizei aufgegriffen werden – am anderen Ende der Stadt.

Die Sorge war groß am Montag in München. Zwei Sechsjährige sind am Mittag gegen 11.50 Uhr von einem Spielplatz in der Blutenburgstraße verschwunden. "Die beiden könnten zusammen oder getrennt im Stadtgebiet orientierungslos umherirren. Sie könnten sich auch in einem Verkehrsmittel des ÖPNV aufhalten", gab die Polizei am Montag bekannt und fahndete öffentlich nach den Kindern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dafür wurden Fotos und Namen der Jungen veröffentlicht und die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden seien mit einer Kindergartengruppe auf einem Spielplatz gewesen, bevor sie verschwunden seien.

Jungen in München vermisst: Erfolgreiche Suche der Polizei

Die Polizei organisierte zudem eine groß angelegte Suche. Am Abend kam dann die gute Nachricht: Die beiden Jungen konnten gefunden werden – einige Kilometer von dem Spielplatz entfernt, von dem sie verschwunden sind. Einsatzkräfte trafen in einem Supermarkt in Berg am Laim auf die Kinder. Ihnen ging es gut und sie konnten an ihre Eltern übergeben werden.