Hans Well: "Wir brauchen keine Demo-Krattler"

Der Musiker Hans Well (70) freut sich über die Massenproteste gegen die AfD und rechtsextreme Entwicklungen in Deutschland.

"So lange Leute demonstrieren, die unsere Demokratie nicht abschaffen, sondern verbessern wollen, ist das gut. Grundsätzlich braucht eine Demokratie halt Demokraten und keine Demo-Krattler", sagte der Liedermacher und Texter der aufgelösten Kult-Band Biermösl Blosn im Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe).

"Demo-Krattler" seien "Leute, die keine Lust haben, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, Wutbürger, die ihren Emotionen freien Lauf lassen und statt rationalem Denken Verschwörungsmüll nachbeten, AfDler im Landtag vorne dran - Leute, die keine Lust haben, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen".

Stattdessen brauche es "mehr Bürger, die genau hinhören, was die AfD erzählt. Auch der Hubsi, der leider immer wieder mit halbstarken Äußerungen beweist, dass er politisch kaum älter als 17 geworden ist", sagte Well und forderte eine verantwortungsvolle Regierungs- und auch Oppositionspolitik. "So eine blöde Polemik wie vom Merz zur Zahnarztbehandlung von Migranten ist für die AfD wie ein Sechser im Lotto. Was die Politik braucht, sind Politiker, die klar ihre Standpunkte vertreten und nicht wie Söder hin- und herwedeln wie ein Kuhschwanz."

"Wäre interessant, wer die Windeln pflegebedürftiger AfD-Wähler ohne ausländische Altenpfleger wechselt, am Bau schuftet, Busse fährt, Wohnungen putzt", sagte Well der "Augsburger Allgemeinen". "Neu sind solche Deportationsfantasien nicht. Aber in Potsdam wurden von diesen Spinnern, die sich als Alleinvertreter des Volkes sehen, die Hosen runtergelassen. Was da zum Vorschein kam, ist tiefbraun."

Well trat mit den Biermösl Blosn jahrelang auch gemeinsam mit dem Kabarettisten Gerhard Polt auf. Seit sich die Gruppe aufgelöst hat, tritt Well gemeinsam mit seinen Kindern auf.

