Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth spricht den neuen Pumuckl

Pumuckl kehrt zurück – und ein Allgäuer leiht dem neckischen Kobold seine Stimme! In der neuen Serie will RTL auch Hans Clarin aufleben lassen.

"Hurra, Hurra, der Pumuckl ist wieder da!" Diese Nachricht lässt Elternherzen höher schlagen. RTL hat eine neue Kinder-Serie gedreht – nur echt mit feuerroten Haaren und gelb-grünem Outfit. Und natürlich spielt "Neue Geschichten vom Pumuckl" in einer Schreinerei. Bereits 2023 sollen die ersten Folgen im Free-TV und im Stream zu sehen sein. München ist dabei im Wandel, der Klabautermann aber weniger.

Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth spricht Pumuckl in neuer Serie

Dabei hat RTL eine dicke Überraschung im Gepäck: Der neue Kult-Kobold ist Allgäuer! Kabarettist Maxi Schafroth (geboren in Memmingen) spricht den Kobold mit magischen Kräften. Schafroth, der als Fastenprediger beim "Nockherberg" Standing Ovations bekam, soll die "Seele" von Pumuckl "behutsam und liebevoll" weiterentwickeln, teilt RTL mit. Doch Maxi Schafroth leiht Pumuckl nicht nur seine Stimme – das Schauspiel des Kabarettisten ist auch Vorlage für die Animation.

"Neue Geschichten vom Pumuckl" - was ist bislang bekannt?

Auch in der neuen Serie treibt sich Pumuckl in einer Schreinerei herum. Als der Neffe von "Meister Eder" (Schauspieler Gustl Bayrhammer starb 1993) Florian Eder (gespielt von Florian Brückner) die Schreinerstube betritt, wiederhole sich die Geschichte, schreibt RTL in einer Mitteilung: "Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar." Zunächst soll es 13 Folgen der neuen Serie geben.

Hans Clarins Stimme per Künstlicher Intelligenz

Für Nostalgiker (und Nicht-Allgäuerinnen und -Allgäuer) bietet RTL+ mit seiner neuen Serie eine weitere Neuerung. Per Künstlicher Intelligenz (KI) soll auch die Ur-Pumuckl-Stimme von Hans Clarin zu hören sein. Auf RTL+ bietet der Sender exklusiv beide Stimmversionen parallel zum Streamen an.

Wer ist eigentlich der Pumuckl?

Pumuckl ist wohl eine der beliebtesten und bekanntesten Kinder-Figuren überhaupt in Deutschland. 1962 erfunden von Ellis Kaut folgten Kinderbücher, Hörspiele und die 52 Folgen lange Kult-Fernsehserie "Meister Eder und sein Pumuckl" mit Gustl Bayrhammer.

Lesen Sie dazu auch

Wer nun frenetisch nach den Sendeterminen der neuen Serie sucht, muss achtgeben. Der "Kobold mit dem Roten Haar" wird gerne mal falsch geschrieben. Er heißt Pumuckl - nicht Pumuckel.