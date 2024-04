Notfall

vor 38 Min.

Mann in Oberbayern getötet - Verdächtiger festgenommen

Ein Mann ist am Montagabend in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) getötet worden.

Die Polizei habe nach dem Vorfall am frühen Abend einen Tatverdächtigen festgenommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Dienstag. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Vorfall berichtet. Nähere Angaben zu der Tat und den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht. (dpa)

