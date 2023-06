Oben-Ohne-Baden: Wo ist es für Frauen in Bayern erlaubt?

Lange durften Frauen in Freibädern nicht oberkörperfrei schwimmen gehen oder sich sonnen. Das ändert sich nun nach und nach. An diesen Orten ist "oben ohne" erlaubt.

Die nackte Frauenbrust sorgte in der Vergangenheit für einige Konflikte - unter anderem bei der Frage, ob Frauen sich in Schwimmbädern oben ohne zeigen dürfen. Ob sich eine weibliche Person oberkörperfrei im Schwimmbad bewegen darf, entschied bislang meist das Personal nach eigenem Ermessen. Deutschlandweit und auch in Bayern gibt es inzwischen immer wieder neue Regelungen, die das Oben-Ohne-Baden erlauben. Doch nicht überall zeigt man sich so liberal. Wo darf man als Frau obenrum unbekleidet baden gehen? Ein Überblick.

Hier ist Oben-Ohne-Baden für Frauen in Bayern erlaubt

Eins vorweg: Eine einheitliche Regelung, was das Oben-Ohne-Baden betrifft, gibt es in Deutschland oder in Bayern nicht. Bei öffentlichen Badeorten wie an Seen und Flüssen entscheidet die entsprechende Gemeinde selbst, ob das oberkörperfreie Schwimmen für Frauen erlaubt ist oder nicht. In solchen Fällen können Kommunen sich am Paragrafen 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes orientieren. Der besagt: Wer "grob ungehörig" handelt und damit andere belästigt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Beim Oben-ohne- oder gar Nackt-Baden ist also auch etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Und wo ist oberkörperfreies Schwimmen offiziell erlaubt?

Frauen dürfen in Augsburg und München oberkörperfrei schwimmen

In Augsburger Freibädern dürfen Besucherinnen und Besucher selbst entscheiden, ob sie ihren Oberkörper bedecken oder nicht. Oben ohne zu baden, ist also erlaubt. Daran erinnert die Grüne Fraktion Augsburg auf ihrer Website: "Genießt den Sommer und das kühle Nass, ob mit oder ohne Brustbedeckung - Hauptsache respektvoll!"

dürfen Besucherinnen und Besucher selbst entscheiden, ob sie ihren Oberkörper bedecken oder nicht. Oben ohne zu baden, ist also erlaubt. Daran erinnert die Grüne Fraktion auf ihrer Website: "Genießt den Sommer und das kühle Nass, ob mit oder ohne Brustbedeckung - Hauptsache respektvoll!" In München war Oben-Ohne-Baden nie verboten, aber bisher auch nicht explizit erlaubt. Das hat sich jetzt geändert. Für Männer als auch für Frauen gilt seit Mitte Juni nur noch Badehosen-Pflicht. In der Hausordnung in Münchner Bädern soll künftig stehen: "Der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in geeigneter Badebekleidung gestattet. Die primären Geschlechtsorgane sind zu bedecken." An öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel an der Isar war das Baden und Sonnen ohne Oberteil für alle Menschen bereits erlaubt.

ist man sich uneins. So dürfen Frauen in den Erlebnisbädern Wonnemar in oder Aquaria in nicht ohne Brustbedeckung schwimmen gehen. Erlaubt ist Oben-ohne-Baden und -Sonnen hingegen im Naturfreibad Bad Clevers im und im Naturbad in im . In Nürnberger Freibädern wird auf das Tragen von üblicher Badekleidung verwiesen. Wie genau das aussieht, kann unterschiedlich ausgelegt werden. Wer oben ohne in der Sonne liegen oder schwimmen möchte, kann das also tun. Sollten sich andere Badegäste davon gestört fühlen, wird jedoch darum gebeten, die Brust zu bedecken. Beim Sonnen ist oben ohne meist erlaubt. Beim Schwimmen oder auf dem Weg zum Kiosk ist erwünscht, sich obenrum wieder zu bedecken. Ähnlich wird es auch im Eichstätter Inselbad gehandhabt. Im Schwimmbecken darf man sich nur in üblicher Badebekleidung aufhalten. Alle Badegäste sollen sich so verhalten, dass kein anderer belästigt wird.

