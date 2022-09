FDP-Chef Hagen lästert über Söder

Der bayerische FDP-Chef Martin Hagen hat beim politischen Frühschoppen am Gillamoos vor allem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Kritik und Spott überzogen.

" Söder hat seit Jahresbeginn erst an drei Landtagssitzungen teilgenommen, aber in den letzten fünf Wochen dreizehn Volksfeste besucht", lästerte Hagen am Montag und fügte hinzu: "Gut so - im Bierzelt kann er deutlich weniger Schaden anrichten als auf der Regierungsbank im Maximilianeum." Zudem kritisierte Hagen "Söders Gejammere über die angebliche Benachteiligung des Freistaats". Das passe nicht zu Bayern. "Ich wünsche mir wieder mehr "Mia san mia" und weniger "Mimimi"."

(dpa)