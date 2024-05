Joggerin trifft auf nackten Spaziergänger

Auch eine nachträgliche Entschuldigung half nicht: Nach einem Nackt-Spaziergang eines Mannes in Schwaben am Vatertag ermittelt die Polizei gegen ihn.

Eine Joggerin sei in einem Wald bei Günzburg auf den nackten Mann getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide hätten sich am Donnerstag beim Anblick des jeweiligen Gegenübers erschrocken und seien davongelaufen.

Wenig später sei der Mann - diesmal bekleidet - noch einmal zu der Joggerin gegangen, um sich zu entschuldigen. Die hatte in der Zwischenzeit aber schon die Polizei gerufen. Im Gespräch mit den Beamten gab der Mann den Nackt-Spaziergang demnach zu. Ermittelt werde nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

(dpa)