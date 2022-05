Porträt

05:00 Uhr

Der neue CSU-Generalsekretär ist von Grund auf Optimist

Plus Martin Huber mochte es schon als Jungpolitiker nicht, wenn nur gejammert wird. Er will für frischen Wind sorgen. Und glaubt an die Zukunft der Volkspartei.

Von Uli Bachmeier

Der Landkreis Altötting, in dem die Kreisstadt nicht nur Kreisstadt ist, sondern auch ein international bedeutender katholischer Wallfahrtsort, gilt gemeinhin als politisch tiefschwarze Region. Nur die wenigsten Menschen wissen, dass es dort über viele Jahrzehnte hinweg eine rote Hochburg gab: In Töging am Inn, einer Kleinstadt mit aktuell knapp über 9000 Einwohnern, hatten lange Zeit die SPD und die Gewerkschaften das Sagen. Das war auch noch so, als Martin Huber dort in den 90er Jahren politisch aktiv wurde – allerdings in erklärter Opposition zum lokalen Establishment. Huber ging 1994 zur Jungen Union. „In gewisser Weise waren wir die Rebellen“, erinnert sich der 44-jährige Landtagsabgeordnete. Mittlerweile gehört er als frisch gebackener CSU-Generalsekretär selbst dem Establishment in Bayern an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen