Starkoch vor Gericht: Die zwei Gesichter des Alfons Schuhbeck

Plus Er gibt zu, Geld aus der Kasse seines Unternehmens abgezweigt zu haben. Doch im Prozess zeigt sich auch eine andere, längst verschüttete Seite des Promikochs.

Es gibt ihn noch, den witzigen, gebildeten und schwärmerischen Fernsehkoch Alfons Schuhbeck. Er schlummert im Körper des Mannes mit den eingefallenen Wangen und dem ausdruckslosen Blick, der zusammengesunken und gebrechlich aussieht zwischen seinen beiden Anwälten. Und ein paar Mal blitzt der TV-Schuhbeck, der Grandseigneur und Genießer wieder auf am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht München I. Schuhbeck wird dort Steuerhinterziehung vorgeworfen, es geht um mehr als 2,3 Millionen verschleierte Euro.