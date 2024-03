Ramadan: Die Essens- und Gebetszeiten in München

Weltweit feiern Muslime zurzeit den Fastenmonat Ramadan. Für jede Region gibt es unterschiedliche Gebets- und Essenszeiten – hier gibt es den Kalender für München.

Tagsüber weder essen, trinken noch rauchen: Im Fastenmonat Ramadan gelten für gläubige Muslime strenge Regeln. 30 Tage lang dauert diese besonders heilige Zeit, in der zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gefastet wird. Am 10. März 2024 hat der Ramadan dieses Jahr begonnen. Am 9. April 2024 endet die Fastenzeit mit dem Zuckerfest.

Wann gegessen und getrunken werden darf, hängt also mit der Position der Sonne zusammen. Auch, wann die Gebete stattfinden, ist daran geknüpft. Die Uhrzeiten spielen während des Ramadans eine besondere Rolle. Weil sich der Stand der Sonne von Region zu Region leicht unterscheidet, gibt es überall abweichende Uhrzeiten. Hier gibt es die Gebets- und Essenszeiten für die Stadt München.

Ramadan 2024: Gebetszeiten und Iftar in München

Mittwoch, 20. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:31

): 04:31 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 06:09

): 06:09 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:26

): 12:26 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:46

): 15:46 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:33

, ): 18:33 Ischaa ( Nachtgebet ): 19.59

Donnerstag, 21. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:29

): 04:29 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 06:07

): 06:07 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:26

): 12:26 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:47

): 15:47 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:34

, ): 18:34 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:00

Freitag, 22. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:27

): 04:27 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 06:05

): 06:05 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:26

): 12:26 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:48

): 15:48 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:36

, ): 18:36 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:02

Samstag, 23. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:24

): 04:24 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 06:03

): 06:03 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:25

): 12:25 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:48

): 15:48 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:37

, ): 18:37 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:04

Sonntag, 24. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:22

): 04:22 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 06:01

): 06:01 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:25

): 12:25 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:49

): 15:49 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:39

, ): 18:39 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:05

Montag, 25. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:19

): 04:19 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 05:59

): 05:59 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:25

): 12:25 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:50

): 15:50 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:40

, ): 18:40 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:07

Dienstag, 26. März 2024:

Fadschr ( Morgengebet ): 04:17

): 04:17 Shuruk ( Sonnenaufgang ): 05:57

): 05:57 Duhur ( Mittagsgebet ): 12:24

): 12:24 Assr ( Nachmittagsgebet ): 15:51

): 15:51 Maghrib ( Abendgebet , Fastenbrechen ): 18:42

, ): 18:42 Ischaa ( Nachtgebet ): 20:09

Die Daten stammen von Diyanet.gov.tr, dem Amt zur Verwaltung religiöser Angelegenheiten der Türkei. Die Gebets- und Essenszeiten für Augsburg und Ingolstadt gibt es hier.