Wird Row Zero bei Rammstein-Konzerten im Olympiastadion verboten?

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein fordern Grüne und Rosa Liste, die Row Zero bei den Konzerten im Olympiastadion zu verbieten. Eine Absage wird es wohl nicht geben.

Es ist die Rede von sexuellen Übergriffen und gewaltvollen Begegungen. Die Vorwürfe gegen die Band Rammstein und insbesondere dessen Sänger Till Lindemann wiegen schwer. Kurz vor den Konzerten in München in dieser Woche fragen sich viele Fans, ob oder wie die Auftritte im Olympiastadion stattfinden werden.

Vorwürfe gegen Rammstein: Absage der Konzerte in München möglich?

Der NDR und die Süddeutsche Zeitung berichten von mehreren Frauen, die offenbar gezielt für Sex mit Lindemann rekrutiert wurden. Sie sollen über Instagram angeschrieben worden sein, einen Platz in der sogenannten Row Zero direkt vor der Bühne angeboten bekommen und hinter die Bühne eingeladen worden sein. Zwei Frauen hätten von nicht einvernehmlichem oder gewalttätigem Sex mit Lindemann berichtet. Die Band reagierte auf die Vorwürfe. "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit", schrieb sie unter anderem auf Instagram.

Könnten die Anschuldigungen eine Auswirkung auf die Konzerte in München haben? Eventuell. Eine Absage wird es aber nach aktuellem Stand offenbar nicht geben. "Wir können die Konzerte nicht absagen, sonst sehen wir uns hohen Schadensersatzforderungen in zweistelliger Millionenhöhe gegenüber. Deshalb haben wir darüber auch bisher nicht nachgedacht. Es gibt vertragliche Verpflichtungen", so Anne Hübner , SPD-Fraktionschefin im Münchner Stadtrat, gegenüber der Bild. "Eine Absage wird im Härtefall nicht möglich sein", sagte auch der Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner ( CSU).

Rammstein-Konzerte in München: Grüne wollen Row Zero verbieten

Änderungen im Vergleich zu den vergangenen Rammstein-Konzerten könnte es in München am 7., 8., 10. und 11. Juni aber trotzdem geben. Denn Grüne und Rosa Liste fordern ein Verbot der Row Zero bei den Auftritten der Band im Olympiastadion. Auch Linke und ÖDP haben sich laut dem Bayerischen Rundfunk inzwischen angeschlossen. Die CSU soll noch beraten.

Grüne und Rosa Liste, die als Verbund die größte Stadtratsfraktion bilden, schlagen dem Münchner Stadtrat vor, dass das Kreisverwaltungsreferat prüft, ob bei Konzerten die Row Zero aus Sicherheitsgründen untersagt werden kann. So soll etwa sexuellen Übergriffen auf Konzertbesucherinnen vorgebeugt werden. Weitere Vorschläge sind beispielsweise "Safe Spaces" oder ein verpflichtender Einsatz der App "SafeNow" bei Konzerten.

Damit wollen Grüne und Rosa Liste im Münchner Stadtrat nicht nur Übergriffe verhindern, sondern auch alle Konzertbesucher für solche Gefahren sensibilisieren und ihnen zeigen, wie sie sich und andere schützen oder sich im Ernstfall Hilfe holen können.