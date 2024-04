Religion

06:00 Uhr

Mehr gemeinsamer Religionsunterricht an bayerischen Schulen

Religion steht an bayerischen Grundschulen zwei bis drei Mal wöchentlich auf dem Stundenplan.

Plus Ein neuer Modellversuch erlaubt es, katholische und evangelische Kinder unter Auflagen zusammen zu unterrichten. Manche feiern das als Revolution. Aber ist es auch eine?

Von Sarah Ritschel

Ein gemeinsamer Religionsunterricht für katholische und evangelische Kinder wird ab dem kommenden Schuljahr höchstwahrscheinlich an mehr Schulen in Bayern Alltag sein. Mit einem neuen Modellprojekt erleichtern Freistaat und Kirchen den Schulen ein konfessionsübergreifendes Angebot. Befürworterinnen und Befürworter eines gemeinsamen Religionsunterrichts sprechen von einer kleinen "Revolution". Gabriele Triebel etwa, religionspolitische Sprecherin der Grünen, nennt die Entscheidung "historisch". "Jetzt ist der Stein ins Rollen gekommen. Es gilt nun, allen Kindern, egal ob christlich, jüdisch, muslimisch oder gar nicht gläubig, die Möglichkeit zu geben, sich über Gott und die Welt auszutauschen", sagte sie unserer Redaktion. Aber worum genau geht es?

Schon bislang haben Grund- und Mittelschulen die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler evangelischen und katholischen Glaubens gemeinsam zu unterrichten, wenn es für konfessionell getrennte Stunden nicht die Mindestanzahl von fünf teilnehmenden Kindern gibt – etwa in Diasporagebieten, in denen eine Glaubensrichtung klar unterrepräsentiert ist. Im Schuljahr 2022/2023 wurden laut Kultusministerium an 148 der rund 3400 Grund- und Mittelschulen im Freistaat konfessionsübergreifende Religionsgruppen eingerichtet. Je nachdem, ob mehr katholische oder evangelische Schüler darin lernten, griff der Lehrplan der jeweiligen Amtskirche, auch die Lehrkraft musste der "Mehrheitskonfession" angehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen