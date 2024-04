Bayerns Schulen vor der Religionsrevolution?

@ Manfred M.:



So so, "grüne Weltanschauung". Gesunde Ernährung hat nichts mit grüner Weltanschauung zu tun, sondern soll den Kindern bereits klar machen, was gesund und was nicht gesund ist. Wie oft hört man die klagen, dass Kinder zu dick sind, zu wenig Bewegung,... Da sollte es ihnen schon beigebracht werden, dass es gesundes Essen gibt und hochindustriell ungesundes Essen.



Genauso das Verhalten im Bereich soziale Medien, Bedeutung und Gefahren. Kenne kein Fach, wo sowas intensiv besprochen wird. Immer mehr Kids wollen TikToker oder Youtube Star werden.



Und was Umwelt und Umweltschutz betrifft, wird sowas z.B. in Ethik durchgenommen aber nicht im Religionsunterricht.



Ist es Ihnen also wichtiger, dass die Kinder Luthers Thesen oder irgendwelche Psalme auswendig lernen müssen oder sollten sie etwas sinnvolles für ihr leben lernen?

