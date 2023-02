Gefällte Bäume können unberechenbar sein: Gleich drei Menschen sind bei Waldarbeiten in Bayern verletzt worden.

Am Wochenende sind in Bayern drei Männer bei Waldarbeiten schwer verletzt worden. Im unterfränkischen Strahlungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) wurde ein 86-Jähriger am Samstag von einem Baum getroffen, der anders fiel als erwartet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beine des 86-Jährigen wurden unter dem Stamm eingeklemmt. Der Mann war gemeinsam mit seinem Sohn in dem Wald. Weitere Waldarbeiter halfen dabei, den Stamm zu zersägen und den Mann zu befreien. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

In einem Wald in Schwaben zog sich ein Mann bei Baumfällarbeiten schwere Verletzungen zu. Der 43-Jährige hatte am Samstagmorgen versucht, mithilfe einer Kettensäge den Baum in einem Waldstück bei Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) zu fällen, wie die Polizei mitteilte. Der Stamm federte nach dem Auftreffen auf dem Boden zurück und fiel auf den Mann. Er musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei einem weiteren Arbeitsunfall in einem Wald im niederbayerischen Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) wurde ebenfalls ein Mann schwer verletzt. Zwei Waldarbeiter waren am Samstag laut Polizei damit beschäftigt, einen Baum mittels einer an einem Lastwagen montierten Winde zu fällen. Das Fahrzeug hob sich dabei plötzlich. Dabei wurde einer der beiden Männer im Gesicht getroffen und schwer verletzt. Der 72-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

(dpa)