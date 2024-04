Nach 28 Grad am Wochenende: Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter

Nachdem am vergangenen Wochenende ein neuer Temperaturrekord in Bayern aufgestellt wurde, kann es in der kommenden Nacht wieder schneien. Aber ab Mittwoch wird es wieder sonnig und warm.

So warm wie am vergangenen Wochenende war es Anfang April in Bayern vermutlich noch nie. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde am Samstag in Regensburg ein vorläufiger Spitzenwert von 27,9 Grad gemessen. Dieser wurde dann am Sonntag getoppt. In Rosenheim war es 28,2 Grad warm. Und auch die neue Woche startete in Bayern mit Temperaturen über 25 Grad.

Schneefallgrenze in Bayern sinkt heute Nacht auf 1000 Meter

Am Dienstag bleibt es von Oberfranken bis Berchtesgaden noch länger sonnig und trocken. Von Westen her ziehen aber dichte Wolken auf, und ab Mittag kann es in Schwaben und Oberbayern gebietsweise regnen. Die Temperatur liegt von Unterfranken bis ins Allgäu bei 14 bis 19 Grad, nach Osten hin sind noch mal bis zu 26 Grad möglich. Am wärmsten wird es im Raum Passau. Bis zum Mittag warnt der DWD oberhalb von 1500 Metern vor Sturmböen mit bis zu 100 km/h.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es in Altbayern und Schwaben. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1000 Meter. Der DWD erwartet ein bis fünf Zentimeter Neuschnee. Im Hochgebirge können es bis zu zehn Zentimeter werden, westlich vom Karwendel sogar stellenweise bis zu 20 Zentimeter.

Wetter in Bayern: Ab Donnerstag wieder viel Sonne und über 20 Grad

Am Mittwoch fällt an den Alpen und im südlichen Niederbayern bis Mittag noch etwas Regen. Im Rest Bayerns bleibt es vorerst meist trocken, aber bewölkt. In Franken kann am Nachmittag und Abend wieder die Sonne scheinen. Es wird aber kühler. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 16 Grad, an den Alpen meist unter zehn Grad.

Der DWD erwartet am Donnerstag in ganz Bayern viel Sonne. Südlich der Donau können lockere Quellwolken aufziehen, im Norden am Nachmittag und Abend auch dichtere Wolkenfelder. Mit 16 bis 21 Grad wird es wieder wärmer.

Am Freitag ist es nördlich der Donau meist bewölkt. Doch es bleibt trocken. Südlich davon scheint häufig die Sonne. Die Temperatur steigt auf 18 bis 22 Grad.