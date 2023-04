Chaos und Verschiebung beim NRW-Abitur: So läuft es in Bayern

Nordrhein-Westfalen musste die Abiturprüfung aufgrund technischer Probleme verschieben. Warum das – zumindest auf diese Art – in Bayern nicht passieren kann.

In Nordrhein-Westfalen wurden die Abiturprüfungen, die eigentlich am Mittwoch beginnen sollten, wegen massiver technischer Probleme kurzfristig auf Freitag verschoben. "Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich", sagte NRW-Schulministerin Dorothee Feller am Dienstagabend, nachdem Lehrkräfte bis zum Abend vergeblich versucht hatten, die Prüfungsaufgaben samt Medien für den nächsten Tag herunterzuladen. Das trifft auf Unverständnis. Betroffen sind die Prüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik.

Zudem gab es Gerüchte, dass die Aufgaben nicht nur von den Verantwortlichen in der Schule heruntergeladen werden konnten – sondern von jedermann. Die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann erklärte dem WDR aber, dass es sich nicht um die Originalaufgaben gehandelt habe.

Lieferung der Abituraufgaben in Bayern in Papierform

Kann so etwas in Bayern auch passieren? Zumindest nicht in der Art wie in NRW. Hier werden die Prüfungsaufgaben nämlich noch in Papierform an die Schulen geliefert, erklärt Daniel Otto vom bayerischen Kultusministerium. Zwar nicht mit der Post, aber trotzdem analog. Zur Sicherheit gebe es „doppelte Böden und andere Sicherheitsvorkehrungen“, sagt er. Mehr könne er dazu allerdings nicht öffentlich preisgeben. Denn je bekannter die Sicherheitsmaßnahmen seien, umso unsicherer würden sie werden.

Doch auch das System ist – trotz der Mühen seitens des Kultusministeriums – nicht hundertprozentig sicher, wie ein Vorfall in Bamberg im Jahr 2020 zeigte. Damals brachen drei Schüler den Tresor mit den Deutsch-Aufgaben auf und nahmen sie mit. Das bedeutete dann für ganz Bayern, dass die Ersatzprüfungen, die in jedem Jahr für solch einen Fall vorgehalten werden, zum Einsatz kamen.

Bayern testet digitale Methoden für die Lieferung der Abituraufgaben

Auch im Freistaat werden aktuell digitale Methoden getestet, erzählt Otto. Das beschränke sich aktuell allerdings auf Audiodateien, die etwa in den Fremdsprachenprüfungen benötigt werden. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch