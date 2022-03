Schüler bei Klassenfahrt mit Softair-Waffe verletzt

Auf einer Klassenfahrt im Allgäu ist ein 14-Jähriger von einem Klassenkameraden mit einer Softair-Waffe verletzt worden.

Ein 13-Jähriger habe auf ihn in Oberstdorf mit der Pistole geschossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 14-Jährige erlitt demnach eine leichte Schürfwunde an der rechten Schläfe. Der Lehrer der Klasse aus Nordrhein-Westfalen sei bei dem Vorfall am Dienstag nicht anwesend gewesen. Beide Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Soft-Air-Waffe stellte die Polizei sicher.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-744858/2 (dpa)