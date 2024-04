Bis zu 29 Grad und hohe Waldbrandgefahr: So beginnt die neue Woche in Bayern

Nach dem sommerlichen Wochenende startet die neue Woche in Bayern mit bis zu 29 Grad. Auch im Laufe der Woche bleibt es mild – mit einer Ausnahme.

Am Wochenende war es in Teilen Bayerns vermutlich so warm wie noch nie Anfang April. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde am Samstag in Regensburg ein vorläufiger Spitzenwert von 27,9 Grad gemessen. Der höchste bisher in der ersten Dekade des Monats vom 1. bis 10. April gemessene Wert im Freistaat lag gut ein Grad darunter: Im Jahr 1961 waren in Wasserburg 26,8 Grad registriert worden.

Die neue Woche startet ähnlich sommerlich. Bis zu 29 Grad sind am Montag in Bayern möglich. Zur Mitte der Woche sinken die Temperaturen und es kann etwas regnen. Doch schon ab Donnerstag wird es wieder milder und teilweise auch sonnig.

Wetter in Bayern heute: Bis zu 29 Grad und Sturm

Am Montagvormittag scheint meist noch oft die Sonne. Zum Teil ziehen auch Schleierwolken auf und Saharastaub trübt den Himmel. Mit Höchstwerten von 24 bis 29 Grad wird es noch einmal außergewöhnlich warm. Der DWD erwartet bis Dienstagmittag Sturmböen mit bis zu 85 km/h in den Alpen oberhalb von 1500 Metern. In diesen Landkreisen gilt die Warnstufe zwei von fünf:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Zudem ist die Waldbrandgefahr in vielen Teilen Bayerns hoch. Dort gilt die Stufe vier von fünf. Für Reit im Winkl und Oberstdorf hat der DWD sogar die höchste Warnstufe ausgerufen. Ab Dienstag bessert sich die Lage wieder deutlich.

Wetter in Bayern: Am Mittwoch wird es kühler und regnerisch

Am Dienstag ziehen im Laufe des Vormittags von Westen her dichte Wolken auf. Später regnet es gebietsweise. Bei teilweise starken bis stürmischen Böen steigt die Temperatur im Westen auf 16 bis 21 Grad, an der unteren Donau auf bis zu 26 Grad.

Deutlich kühler wird es dann am Mittwoch. Bei vielen Wolken bleibt es meist trocken. Lediglich an den Alpen kann es etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei elf bis 17 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit 15 bis 21 Grad wird es auch wieder etwas wärmer. Ähnlich wird das Wetter am Freitag. Bei bis zu 21 Grad bleibt es trocken und teilweise sonnig.