Sturm- und Orkanwarnung: Diese Landkreise sind heute in Bayern betroffen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Sturm- und Orkanböen in Bayern. In manchen Landkreisen gilt die rote Warnstufe.

Am Mittwoch ist es stürmisch in Bayern. Im gesamten Freistaat gilt mindestens die orange Warnstufe. Die Sturmböen können bis zu 85 km/h erreichen. Wer sich im Freien aufhält, sollte auf herabfallende Gegenstände achten.

Sturmwarnung für Bayern: Hier gilt die rote Warnstufe

In manchen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor orkanartigen Böen mit bis zu 130 km/h. Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der DWD rät, besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegeln oder Gegenstände zu achten. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben und Gegenstände im Freien gesichert werden. In den betroffenen Regionen sollten Aufenthalte im Freien möglichst vermieden werden. In diesen Landkreisen gilt die Warnung vor orkanartigen Böen oberhalb von 15 bis vorerst 20 Uhr:

Cham

Regen

Freyung-Grafenau

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Mittwochvormittag bleibt es bewölkt, von Franken zieht schauerartiger Regen in den Süden Bayerns. Dabei ist es mit neun bis 15 Grad sehr mild.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Am Wochenende wird es sonnig

In der Nacht zum Donnerstag zieht sich der Regen an die Alpen zurück. Dort kann es teils kräftige Schauer geben. Tagsüber erwartet der DWD viele Wolken. In Schwaben und Oberbayern regnet es häufig. Sonst bleibt es meist trocken, und die Sonne ist hin und wieder zu sehen. Mit vier bis elf Grad wird es etwas kühler als am Mittwoch.

Auch am Freitag bleibt es meist bewölkt. Im Laufe des Tages fällt von Nordwesten her verbreitet Regen. In Franken lockert es später auf. Es kann wieder windig werden. Die Temperatur steigt auf sechs bis 13 Grad.

Das Wochenende beginnt am Samstag noch wolkig oder neblig. Doch später zeigt sich häufig die Sonne. Mit drei bis acht Grad wird es aber wieder etwas kühler. In der Nacht zum Sonntag sinkt die Temperatur auf bis zu minus sieben Grad. Auch am Sonntag scheint immer wieder die Sonne, und es wird etwas milder als am Samstag.