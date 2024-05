Tiere

vor 18 Min.

Oberallgäu auf möglichen Bären-Besuch vorbereitet

Fast auf den Tag vor einem Jahr tappte ein Braunbär im Landkreis Oberallgäu in eine Fotofalle - jetzt ist wieder ein Bär in der Nähe unterwegs: Wenige Kilometer vom Allgäu entfernt hat eine Wildkamera das Tier in der Nacht zum Mittwoch im Gemeindegebiet von Lech am Arlberg in Österreich fotografiert.

Im Landratsamt Oberallgäu bereitet man sich auf einen möglichen Besuch vor. "Auch wir haben vernommen, dass sich ein Bär in der Nachbarschaft des Landkreises Oberallgäu aufhält", teilte das Landratsamt am Freitag auf Anfrage mit. Aber: "Der Bär ist ein Wildtier, welchen Weg er einschlagen wird, wissen wir nicht." Schon nach dem Kurzbesuch eines Bären im Gemeindegebiet Bad Hindelang ebenfalls im Mai hatte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller die "Initiative Braunbär" ins Leben gerufen, um für solche Situationen noch besser gewappnet zu sein. "Wie immer, wenn man Wildtieren in freier Natur begegnet, sollte man Vorsicht walten lassen und allgemeine Verhaltensregeln beachten", mahnte das Landratsamt für den Fall einer Begegnung. Spätestens seit der tödlichen Attacke der Braunbärin Gaia auf einen Jogger im italienischen Trentino ist klar: Die Tiere sind keine Kuschel-Teddys. Laut dem österreichischen Bundesland Vorarlberg handele sich bei dem in Lech am Arlberg fotografierten Tier wahrscheinlich um einen jüngeren, männlichen Bären, der vermutlich aus Italien über das Lechtal nach Vorarlberg kam. Hubert Schatz, der Landeswildökologe des Bundeslandes Vorarlberg, hielt es am Donnerstag für möglich, dass er nach Deutschland weiterwandert. Ob das Tier Verhaltensauffälligkeiten zeige, lasse sich noch nicht sagen. "Es besteht jedoch kein Grund zur Panik", beruhigte Schatz. Die Behörden empfehlen im Gebiet Lech aber, besonders aufmerksam zu sein, markierte Wege nicht zu verlassen und Hunde an der Leine zu führen. PM des Landes Vorarlberg zur Sichtung

WWF Österreich zur Verbreitung der Bären in Österreich und Europa

LfU zu Managementplan Bär und Verhalten bei Zusammentreffen mit Bären

Bärenmonitoring LfU (dpa)

Themen folgen