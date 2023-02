Twitter-Chef Elon Musk droht Ärger aus Bayern

Hat Twitter-Chef Elon Musk Algorithmen so verändert, dass seine Tweets sichtbarer werden? Nun prüft die Bayerische Landeszentrale für neue Medien.

Der Ärger über Twitter-Chef Elon Musk unter Nutzerinnen und Nutzern seines Kurzbotschaftendienstes ist in den vergangenen Tagen zunehmend gewachsen. Sie mussten feststellen, dass sie – mutmaßlich nach einer Anpassung der Empfehlungsalgorithmen – mit Musk-Tweets regelrecht überflutet wurden, auch wenn sie das gar nicht wollten.

Und so wurde in ihre Timelines Tesla-Werbung des exzentrischen Milliardärs ebenso gespült wie Memes von ihm, die man lustig oder abstrus finden konnte. Am 12. Februar hatte Musk auf Twitter, wo ihm knapp 130 Millionen Accounts folgen, geschrieben, dass bis zu 95 Prozent seiner Tweets überhaupt nicht zugestellt worden seien. Nicht nur die österreichische Zeitung Der Standard schrieb daraufhin, dass Musk "mit seiner sinkenden Popularität auf Twitter höchst unzufrieden" sei und sich "das gekränkte Ego des Eigentümers direkt auf der Plattform bemerkbar" mache.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Der Präsident der Medienaufsicht, Thorsten Schmiege, findet deutliche Worte

Die Beschwerden haben auch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) erreicht – als zuständige Medienaufsicht für Twitter Deutschland. Am Freitag teilte sie mit, gegebenen­falls ein Auf­sichts­verfahren der Medienanstalten wegen Diskriminierung einzuleiten. Sie prüfe derzeit Fragen wie: "Hat Twitter das Gebot der Diskriminierungsfreiheit verletzt? Und ist die Manipulation des Algorithmus durch einen 'Reichweiten-Booster' für die Tweets von Elon Musk ein offensichtlicher Verstoß gegen den Medienstaatsvertrag?"

Die BLM bezieht sich in einer Pressemitteilung vom Freitagvormittag auf eine Meldung des US-Newsletters "Platformer" über "eine Anweisung von Twitter-Eigner und CEO Elon Musk, den Algorithmus so zu 'frisieren', dass seine eigenen Tweets regelmäßig die höchste Reichweite erzielen". BLM-Präsident Thorsten Schmiege ließ sich mit deutlichen Worten zitieren: "Twitter hat gerade für die politische Kommunikation eine enorme Bedeutung. Meinungs­viel­falt und damit auch einen freien demokratischen Dialog zu sichern, ist eine Aufgabe, die die Medienanstalten angesichts der Meinungsmacht von Medienintermediären sehr ernst nehmen."

Twitter-Chef Elon Musk weist Vorwürfe der Manipulation zurück

Elon Musk reagierte – auf Twitter. Dort wies er "Berichte verschiedener großer Medien" als inkorrekt zurück, seine Tweets seien über normale Maßen hinaus hochgetrieben worden. Dies zeige eine Auswertung seiner Twitter-Nutzung der vergangenen sechs Monate. Laut Musk habe es einen Fehler bei Twitter gegeben.

Lesen Sie dazu auch

Max Deisenhofer, medienpolitischer Sprecher der Landtags-Grünen, sagte unserer Redaktion: "Ich finde es absolut richtig, dass die BLM hier sofort reagiert. Twitter ist für die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland und Bayern weiterhin eine wichtige Plattform. Alle Aufsichtsbehörden müssen zeigen, dass sie es mit den Vorgaben des Medienstaatsvertrags bei allen Anbietern und Plattformen ernst meinen, auch wenn diese aus dem Ausland kommen."