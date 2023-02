Warum war die Twitter-Timeline bei vielen voll mit Tweets von Musk?

Wer Anfang der Woche Twitter geöffnet hat, ist womöglich von einer Flut an Beiträgen von Elon Musk überrascht worden. Dafür gab es einen Grund. Angefangen hat alles mit einem Tweet von Joe Biden.

Ursprung von allem soll ein Tweet von US-Präsident Joe Biden zum Super Bowl gewesen sein. Das Problem dabei war, dass Musks Beitrag zum Super Bowl weniger Nutzerinnen und Nutzer erreicht hatte als der von Biden. Was folgte, war die Löschung seines Tweets und eine "Notfall-Nachricht" an die Twitter-Entwickler. Musk sei sogar noch am Sonntagabend mit seinem Privatjet nach San Francisco geflogen. Die Entwickler sollten sofort herausfinden, warum Musks Tweets nur einige Millionen Mal aufgerufen werden, obwohl ihm fast 130 Millionen Accounts folgen. Sollte das "Problem" nicht behoben werden, würden die Entwickler ihre Jobs verlieren, ließ Musk ihnen offenbar mitteilen.

Twitter: Weshalb Musks Reichweite gesunken sein könnte

Eine mögliche Ursache könnte laut Platformer sein, dass Musks Reichweite eventuell verringert wurde, weil er in den vergangenen Monaten von vielen Nutzerinnen und Nutzern blockiert und stummgeschaltet wurde. Es könnte aber auch technische Gründe gegeben haben. Das System von Twitter hat in der Vergangenheit Tweets von Benutzern priorisiert, deren Posts sowohl bei Followern als auch bei Nicht-Followern auf dem "Für dich"-Tab besser abschneiden. Musks Tweets hätten zu diesem Modell passen sollen, doch sie wurden wesentlich seltener angezeigt, als die Entwickler dachten.

Am Montagnachmittag war das "Problem" dann behoben. Twitter setzte Code ein, um allen Tweets von Musk automatisch "grünes Licht" zu geben. So umgehen seine Tweets die Filter von Twitter, die darauf ausgelegt sind, den Nutzerinnen und Nutzern die bestmöglichen Inhalte zu zeigen. Der Algorithmus erhöhte Musks Tweets zudem künstlich um den Faktor 1.000. Das sorgte dafür, dass seine Beiträge höher rangierten als alle anderem im Feed.

Twitter voll mit Tweets von Musk: So reagiert der Twitter-Chef

Musk twitterte als Reaktion ein Meme, in dem eine Frau mit der Aufschrift "Elons Tweets" eine andere Frau mit der Aufschrift "Twitter" gewaltsam mit der Flasche füttert, während sie ihr Haar zurückzieht. Inzwischen sollen die Maßnahmen zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht worden sein.