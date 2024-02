Radfahrer wird in Oberbayern angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall im oberbayerischen Egmating (Landkreis Ebersberg) ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Eine 75-jährige Frau hatte ihn am Freitag mit ihrem Wagen angefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach war der 65-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs und wechselte am Wegende auf die Straße. Die Autofahrerin kollidierte nach Polizeiangaben seitlich mit ihm. Der Radfahrer stürzte und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

(dpa)