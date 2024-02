Unfall auf A3 bei Erlangen - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 nahe Erlangen sind zwei Autofahrer schwer und ein Kleinkind leicht verletzt worden.

Ein Mann war in der Nacht zum Samstag mit seinem Kleintransporter als Falschfahrer unterwegs und prallte in eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieb er danach mit seinem Wagen auf der Fahrbahn stehen. Ein anderer Autofahrer mit dem Kind als Mitfahrer sei in den verunfallten Transporter gefahren. Die beiden schwer verletzten Fahrer und das leicht verletzte Kleinkind wurden nach den Angaben von Samstag ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

(dpa)